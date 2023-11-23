T.C. ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : MAKSİM SADOV, Genadiy ve Valentina oğlu 14/04/1987 Moskova doğumlu Mahkememizin 25/04/2022 tarih 2017/1011 Esas 2022/375 Karar sayılı ilamı ile sanık Maksim SADOV hakkında Kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,Sanık Maksim SADOV'un Kasten yaralama suçundan TCK 86/2 maddesi gereğincesonuç olarak 2 kez 2.240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Sanık Maksim SADOV'un hakaret suçundan 125/3-a maddesi gereğince sonuç olarak 5.300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01938162

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