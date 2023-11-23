T.C. ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK :ARTEM KARTASHOV, Alexander ve Lidya kızı, 04/01/1982 Rusya doğumlu, Mahkememizin 05/09/2022 tarih 2014/34 Esas 2022/594 Karar sayılı ilamı ile sanık ARTEM KARTASHOV hakkında Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,Sanık ARTEM KARTASHOV'unBıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurmasuçundan 6136 SY 15/1-1 maddesi gereğincesonuç olarak 740,00 TL Adli para cezası ilecezalandırılmasına, CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01938185

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