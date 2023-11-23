T.C. ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK :SHAHRAM AKBARNOJAVAN, Manouchehr ve X oğlu, 1973 İRAN doğumlu,

Mahkememizin 04/08/2021 tarih 2019/513 Esas 2021/655 Karar sayılı ilamı ile sanık SHAHRAM AKBARNOJAVAN hakkında Tehditsuçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

Sanık SHAHRAM AKBARNOJAVAN'ın Tehdit suçundan TCK 106/1-1 maddesi gereğincesonuç olarak3 Ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01938173

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