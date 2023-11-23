T.C. ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/786 Esas KARAR NO : 2023/486

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Davacı Üstemin Ayhan Yavuz tarafından davalılar Mustafa Kağnıcı ve Gökçeyurt İnşaat Tarım Ticaret Sanayi Limited Şirketine karşı Tapu İptali ve Tescil davasının açıldığı, yapılan araştırmalar sonucunda davalı Gökçeyurt İnşaat Tarım Ticaret Sanayi Limited Şirketinin adresi tespit edilememiş ve mahkememizden verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,"1-Davanın KABÜLÜ ile; a) Konya ili Ilgın ilçesi Camiatik Mahallesi 328 ada 119 numaralı parselde davacı ve davalılar adına kayıtlı taşınmazın davalıların payına isabet eden kısmının TAPU KAYDININ İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, b) Fen bilirkişi tarafından tanzim edilen 02/06/2015 havale tarihli rapor ve raporun ekindeki kroki nin kararın eki sayılmasına, c) Kararın kesinleşmesine müteakip gereği yapılmak üzere dosyanın Ilgın Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine," 19/07/2023 tarihinde karar verilmekle, iş bu kararın tebliğinden itibaren15 gün içerisinde Yargıtay Temyiz yolu açık olarak verilmiştir. Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesinin Gerekçeli Kararına karşı 15 gün içerisinde temyiz yasa yoluna başvurabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936341

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