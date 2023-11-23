T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/481 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41576

PARSEL NO : 6

MALİKİN ADI VE SOYADIGÜLSER KAZICILAR-41122559458

HÜSEYİN DUYU

İSMET KALKAN-49849470544

MEHMET EMİN YÜRÜK-32743034332 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/481 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023

Basın No: ILN01937715

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