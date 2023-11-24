T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/545

KARAR NO : 2023/587

Mahkememizin 2023/545 esas, 2023/587 sayılı kararı ile;Hasan ve Ferida oğlu, 20/04/1982 IRAK doğumlu, sanıkKARWAN MOHAMMEDAMİN hakkında;

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma " suçundan TCK.nun179/2, 251/3, 62/1 maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık KARWAN MOHAMMEDAMİN'a gerekçeli kararıntebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisindemahkememize itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, itiraz edildiği taktirde kararın kaldırılarak duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı vesanığa ceza verilmesi halinde 1/4 oranında indirimin kaldırılarak ceza verilebileceğihususu ilanen tebliğ olunur.15/11/2023

Basın No: ILN01938921

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