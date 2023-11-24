T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/35 Esas

DAVALI: LÜTFİYE VEREN (Ali Rıza kızı, 1979 doğumlu)

Davacı Mualla Kebabcıoğlu tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının ( İzmir ili, Dikili ilçesi, Kızılçukur Mahallesi 111 ada 125 parsel sayılı taşınmaza ilişkin) yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, Merniste kayıtlı adresinize adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebligat ilanen tarafınıza yapılmış olup, bu kez ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/03/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Duruşma günü ve saatinde geçerli özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01938919

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