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Giriş Tarihi: 27.11.2023 00:00

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, Genel Sağlık Sigortası Primi, EKP, ÖİV, EK-5, EK-6, Tarımsal Kesinti ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
TAKİP NO İŞYERİ SİCİL NO BORÇ DÖNEMİ İŞYERİ ÜNVANI BORÇ TÜRÜ ASIL G.ZAMMI
2019/036087 1176027 2018/04 İLA 2018/11 MCN ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM YAŞ SEBZE MEYVE PAKETLEME MADEN İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 678.607,59 895.870,30
2023/15799 1061000 2009/12 İLA 2011/2 İRFAN CENGİZ PRİM 583.964,41 2.277.391,58
2022/020038 1323879 2017/04 İLA 2017/11 STUFFENTERTAİMENT ORGANİZASYON TURİZM EMLAK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PRİM 2.478.295,38 4.153.227,75
2013/168425 0064146.07 2013/06--09 DOKAP GIDA SAN.TİC.A.Ş. PRİM 347.893,26 1.005.656,87
2013/168425 0064146.07 2013/06--09 DOKAP TOPLULUĞU HOLDİNG A.Ş. PRİM 347.893,26 1.005.656,87
2015/023154 1124352 2015/07,08 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 366.587,46 779.347,67
2013/078870 1124352 2012/10-12,2013/01 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 326.698,74 952.537,31
2013/075624 1124352 2012/07,08,09 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 344.471,10 1.016.286,27
2013/126433 1124352 2013/02,03,04,05 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 363.132,64 1.022.266,96
2012/045037 1124352 2012/03,04,05,06 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 389.141,45 1.196.989,66
2015/014857 1124352 2014/05-12,2015/01-04 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 808.651,17 1.871.663,19
2010/073673 1124352 2010/04,05-10 VLADİSLAV DEGRYAREV PRİM 643.726,11 2.407.350,30
2021 / 018264 1124352 2013/08-12,2014/01-07 VLADİSLAV DEGRYAREV prim 1.419.863,09 3.650.452,51

Basın No: ILN01939912

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ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
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