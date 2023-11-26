ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 27.11.2023 00:00
|
T.C.
|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
|Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
|Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
|Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, Genel Sağlık Sigortası Primi, EKP, ÖİV, EK-5, EK-6, Tarımsal Kesinti ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
|TAKİP NO
|İŞYERİ SİCİL NO
|BORÇ DÖNEMİ
|İŞYERİ ÜNVANI
|BORÇ TÜRÜ
|ASIL
|G.ZAMMI
|2019/036087
|1176027
|2018/04 İLA 2018/11
|MCN ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM YAŞ SEBZE MEYVE PAKETLEME MADEN İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|PRİM
|678.607,59
|895.870,30
|2023/15799
|1061000
|2009/12 İLA 2011/2
|İRFAN CENGİZ
|PRİM
|583.964,41
|2.277.391,58
|2022/020038
|1323879
|2017/04 İLA 2017/11
|STUFFENTERTAİMENT ORGANİZASYON TURİZM EMLAK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|PRİM
|2.478.295,38
|4.153.227,75
|2013/168425
|0064146.07
|2013/06--09
|DOKAP GIDA SAN.TİC.A.Ş.
|PRİM
|347.893,26
|1.005.656,87
|2013/168425
|0064146.07
|2013/06--09
|DOKAP TOPLULUĞU HOLDİNG A.Ş.
|PRİM
|347.893,26
|1.005.656,87
|2015/023154
|1124352
|2015/07,08
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|366.587,46
|779.347,67
|2013/078870
|1124352
|2012/10-12,2013/01
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|326.698,74
|952.537,31
|2013/075624
|1124352
|2012/07,08,09
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|344.471,10
|1.016.286,27
|2013/126433
|1124352
|2013/02,03,04,05
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|363.132,64
|1.022.266,96
|2012/045037
|1124352
|2012/03,04,05,06
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|389.141,45
|1.196.989,66
|2015/014857
|1124352
|2014/05-12,2015/01-04
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|808.651,17
|1.871.663,19
|2010/073673
|1124352
|2010/04,05-10
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|PRİM
|643.726,11
|2.407.350,30
|2021 / 018264
|1124352
|2013/08-12,2014/01-07
|VLADİSLAV DEGRYAREV
|prim
|1.419.863,09
|3.650.452,51
Basın No: ILN01939912
#ilan.gov.tr