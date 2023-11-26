YEŞİLOVA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
Sıra
|
İl
|
İlçe
|
Köy
|
Parsel
|
Cinsi
|
Yüzölçümü
|
Fiili Durumu
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Tahmini Bedel(TL)
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Geçici Teminat(TL)
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İhale Tarihi
|
İhale Saati
|1
|Burdur
|Yeşilova
|Çuvallı Köyü
|1345
|Tarla
|96.400,00
|Boş
|5.305.000,00
|1.326.250,00
|08/12/2023
|11:00
- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, Yeşilova Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) servis odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye'de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
- Geçici teminatın, bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
- Şartname ve ekleri Yeşilova Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz görülebilir.
- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL' yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli;
- 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
- 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
- 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;
Ayrıca döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.
- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 20.11.2023
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01937140
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