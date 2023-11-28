T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. CEZA DAİRESİ

Dosya No : 2023/490 Esas

2023/595 Karar

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Sanıklar Mehmet Yılmaz, Mücahit Gençer, Ramazan Zoriç ve Hüseyin Şahin hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/341 Esas 2021/329 Karar sayılı kararı ile yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına yönelik sanıklar müdafileri ve sanıklar Ramazan Zoriç ve Hüseyin Şahin tarafından istinaf başvurusu yapılması üzerine dosyanın dairemize gönderildiği, dairemizin 20/02/2023 tarih 2023/490 Esas 2023/595 Karar sayılı kararı ile;

"Yerel mahkemece sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, yeterli gerekçeyi taşıdığı saptanmakla,

Sanık Ramazan Zoriç müdafii, sanık Hüseyin Şahin müdafii, sanık Mücahit Gençer müdafii, sanık Mehmet Yılmaz müdafii, sanık Ramazan Zoriç ve sanık Hüseyin Şahin'in İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

Kararın katılan, sanık Ramazan Zoriç müdafii, sanık Hüseyin Şahin müdafii, sanık Mücahit Gençer müdafii, sanık Mehmet Yılmaz müdafii, sanık Ramazan Zoriç ve sanık Hüseyin Şahin'e tebliğdentebliğinden itibaren 15 günlük süresi içerisinde Dairemize ya da Dairemize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ceza Mahkemesine ibraz edilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanın zapta geçirtilmesi veyacezaevinde bulunulması halinde aynı sürede cezaevi idaresi kanalıyla dilekçe göndermesi veya bu işle görevli personele tutanak tutturmak suretiyle verilen karara karşıYargıtay'da temyizi kabil olmak üzere karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen katılan Oğuz Öztürk'ün adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, ilan metni ve ilan suretinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Mahkemeler Divanhanesinde 1 ay süre ile asılı kalmasına, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 27/11/2023

Basın No: ILN01941092

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