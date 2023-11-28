T.C. İSTANBUL ANADOLU 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/915 Esas

KARAR NO : 2023/528

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Ayşe oğlu, 23/06/1961 doğumlu, Aydın, Söke, Sarıkemer mah/köy nüfusuna kayıtlı LATİF GÖK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesi İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.11.2023

Basın No: ILN01941025

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