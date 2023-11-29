T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/8 Esas - 2023/226 Karar

DAVALI : MUSTAFA ÇANTALI - T.C.No: 47749147856 - Isparta ili, Aksu ilçesi, Mirehor Mah/Köy, 42 Cilt, 1 Aile sıra no, 50 sırada nüfusa kayıtlı, Durmuş ve Havva oğlu, 26/03/1965 doğumlu. Davacı Koç Finansman A.Ş. ile davalılar Mehmet Ata AĞIRMAN ve Mustafa ÇANTALI arasında mahkememizde açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda davanın REDDİNE karar verildiği ve davacı vekilince kararın bozulması talep edildiği,

Davalı Mustafa ÇANTALI'nın adresi Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği de bu davalıya ilanen tebliğ edildiğinden gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin de ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonunda karar ve istinaf dilekçesinin davalıyatebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01941532

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