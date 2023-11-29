T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1769 Esas07/11/2023 İ L A N

Denizli ili Buldan ilçesi Yeni Mah. 230 ada 1 parsel hissedarı "Hacı Ali Ağa:oğlu" ölüm kaydı mevcut olup TMK 594 maddesi gereğince, miras bırakan Hacı Ali Ağa Oğlu'nun hak sahibi yasal mirasçıları mevcut ise belgeleri ile birlikte son ilan tarihinden 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, bu süre içinde başvurulmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açması haklı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01941461

#ilan.gov.tr