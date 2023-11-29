T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 11:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:15

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bursa İl, Karacabey İlçe, TAŞPINAR Mahalle/Köy, AKTOPRAKLAR Mevkii, 564 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 3-5 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Buğday anızı ile kaplı durumdadır. Taşınmaz tapu takyidatında 6200 Sayılı kanun Ek 9.maddesi gereğince DSİ tarafından arazi toplulaştırması kapsamında olduğuna dair Beyan bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.Bursa İli Karacabey İlçesi, Taşpınar Mahallesi Karacabey / BURSA4.850,00 m2Söz konusu parsel Taşpınar Mahallesinde 4.850,00 m² büyüklüğünde, Ak topraklar mevkiinde ve Tarla vasfında olup Tapu kaydında Âdem Vardar ve müşterekleri adına kayıtlı bulunmaktadır. İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, Taşpınar mahallesine yoluna kuş uçuşu yaklaşık 450m, TEKNOSAB sanayi bölgesine yaklaşık 330m, İstanbul-İzmir Otoyoluna 700m, Balıkesir-Bursa devlet karayoluna yaklaşık 4,5 km, Karacabey İlçe Merkezine yaklaşık 24,5 km uzaklıkta kalmaktadır.3.395.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki GibidirBursa İl, Karacabey İlçe, TAŞPINAR Mahalle/Köy, 69 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 3-5 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. *Taşınmaz tapu takyidatında 6200 Sayılı kanun Ek 9.maddesi gereğince DSİ tarafından arazi toplulaştırması kapsamında olduğuna dair Beyan bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektirBursa İli Karacabey İlçesi Taşpınar Mah. Karacabey / BURSA13.050 m2Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, Taşpınar mahallesine yoluna kuş uçuşu yaklaşık 2,5 km, TEKNOSAB sanayi bölgesine yaklaşık 1,0 km, İstanbul-İzmir Otoyoluna 1,9 km, Balıkesir-Bursa devlet karayoluna yaklaşık 4,5 km, Karacabey İlçe Merkezine yaklaşık 22,0 km uzaklıkta kalmaktadır.7.830.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki GibidirBursa İl, Karacabey İlçe, TAŞPINAR Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 1390 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerindetarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 6-8eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri kısmen sebze ekili kısmen boş durumdadır. *Taşınmaz tapu takyidatında 6200 Sayılı kanun Ek 9.maddesi gereğince DSİ tarafından arazi toplulaştırması kapsamında olduğuna dair Beyan bulunmaktadır. *Taşınmaz tapu takyidatında 2942 Sayılı Kamulaştırma kanunun 7. Maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Belirtme bulanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaza yakın konumda sulama kanaletlerinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştirBursa İli Karacabey İlçesi Taşpınar Mah.Karacabey / BURSA1.894 m2Söz konusu parsel Taşpınar Mahallesinde 1.894,00 m² büyüklüğünde, Köy içi mevkiinde ve Bahçe vasfında olup Tapu kaydında Âdem Vardar ve müşterekleri adına kayıtlı bulunmaktadır. İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Kırsal Yerleşme Alanı sınırları içinde kalmaktadır Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Buradan hareketle parsel üzerinde yapılaşma çalışmalarına müsait değildir. Parselin ulaşımı ise ancak komşu parsellerin üzerinden geçilmek sureti ile sağlanabilmektedir. Taşınmaz için Karacabey Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğü'nden edinilen bilgilerde Emsal 0,50 Bina yüksekliği 6,50'dir. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, Taşpınar mahallesine yoluna kuş uçuşu yaklaşık 150m, TEKNOSAB sanayi bölgesine yaklaşık 650m, İstanbul-İzmir Otoyoluna 1,3 km, Balıkesir-Bursa devlet karayoluna yaklaşık 4,0 km, Karacabey İlçe Merkezine yaklaşık 24,5 km uzaklıkta kalmaktadır.3.395.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, TAŞPINAR Mahalle/Köy, AKTOPRAKLAR Mevkii, 1576 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 8-10 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. Taşınmaz tapu takyidatında 6200 Sayılı kanun Ek 9.maddesi gereğince DSİ tarafından arazi toplulaştırması kapsamında olduğuna dair Beyan bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Taşpınar Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 704,98 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, Taşpınar mahallesine yoluna kuş uçuşu yaklaşık 850m, TEKNOSAB sanayi bölgesine yaklaşık 50m, İstanbul-İzmir Otoyoluna 1,9 km, Balıkesir-Bursa devlet karayoluna yaklaşık 4,0 km, Karacabey İlçe Merkezine yaklaşık 23,0 km uzaklıkta kalmaktadır.

Kıymeti : 563.984,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01941548

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