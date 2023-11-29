T.C. TERME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/513 Esas

DAVACI : ALİ DEMİR

DAVALI (İlanın Muhatabı) :

HACER DUMAN - Abdullah ve Hatice'den olma, 05/10/1989 d.lu, T.C.No:40204988094

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Ali Demir tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle;dava konusu Samsun İli Terme İlçesi, Çangallar Mahallesi 101 ada 63 ve 69 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep ve dava edildiği, dava konusu taşınmazlar üzerinde keşfin icra edildiği, bilirkişi raporlarının dosyaya ibraz edildiği ve taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yolu ile giderilmesi yönünde rapor sunulmuş ve davalılardan Hacer DUMAN adına bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 07/02/2024 günü Saat 11:40 itibariyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur hususu; davalı Hacer DUMAN'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01941218

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