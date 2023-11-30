SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 01.12.2023 00:00
|MAHALLE
|PAFTA
|ADA
|PARSEL
|İMAR DURUMU
|ÜZERİNDEKİ
MUHDESAT
(Mevcut Durum)
|YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
|SATILACAK
ALAN (M²)
|MUHAMMEN
BEDEL (TL)
|GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
|İHALE
TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|SAMANDIRA
|G22A05D2C
|7611
|7
|KONUT ALANI
|BİNA-İŞGALLİ
|336,92
|336,92
|2.358.440,00
|70.753,20
|12.12.2023
|11:50
2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınacaktır.
3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5. Belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname" ve "Yer Görme Belgesi".
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname" ve "Yer Görme Belgesi".
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6. Satış bedelinin ödenmesi; satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, ilgili Sancaktepe Belediyesi Meclis Kararında belirtildiği üzere taksitle de ödenebilir.
7. Üzerinde mevcut yapı bulunan taşınmazlarda, fuzuli işgalin tahliyesi için belediyeye hiçbir sorumluluk yüklenemez ve istekli bunu belediyeden isteyemez.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01940967
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