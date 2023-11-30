T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2018/537 Esas

KARAR NO : 2022/32

Kasten Yaralama, Eziyet Etme, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2022 tarihli ilamı ile 109/2, 86/1, 96/1-1.cümle maddesi gereğince sanıklar hakkında 6 YIL HAPİS, cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olup , dosya katılan müştekisi SUHEYL CESİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPANRESMİ BİR GAZETE ve RESMİ İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23.11.2023

Basın No: ILN01941980

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