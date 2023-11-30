T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/427 Esas07/11/2023 Konu : Gaiplik İlanı (2.ilan)MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi,1471 ada 37 parsel (Eski 96 ada 37 parsel) sayılı taşınmaz maliklerinden Azize Hatun'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1297 Esas 2013/594 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş olup, dava konusu taşınmazın kiralanması sonucunda tahsil edilen tutarda Azize Hatun adına Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004337 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nın 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/427 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Azize Hatun'un gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

Basın No: ILN01941321

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