T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/691 Esas

DAVALI : HACER YILMAZ- (Osman kızı, 1954 doğumlu )

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili dava dilekçesinde, Çankırı İli Merkez İlçesi Germece Mahallesi 126 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 2318,53 m2 irtifak alanı ve 20,05 m2'lik direk yeri davalının hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. Maddesi gereği Tedaş adına tesciline karar verilmesini talep ettiği,davanın duruşma gününün 27/12/2023 günü saat 10:25 olduğu, iş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren dava dilekçesine karşı 2942 S.Kam.Kan.10.maddesince kamulaştırılacağından bedel tespiti tescil davasında14 md.veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırmaya idari yargıda iptal, adli düzeltim davası açabileceği husumetin Tedaş Genel Müd.ne yöneltileceği öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açanların dava açtığını ve Y.D.kararı aldığını belgelendirdiğinde kam.bedeli üzerinden taşınmazın davacı adına tescil edileceği bedelin Vakıfbanka yatırılacağı bu konuya ilişkin savunmanın tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi, bildirilmediğinde haktan vazgeçilmiş sayılacağı ve bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde itirazdan vazgeçmiş sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01941541

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