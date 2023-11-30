T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2022/305 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Çeşme İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 7646 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir ili, Çeşme ilçesi, İsmet İnönü mahallesi, 2138, 2140 ve 2143 sokakların kesim köşesinde yer alan Özgekent sitesi 2143 sokakta 10/1 kapı nolu villadır. Çeşme Tapu Müdürlüğünce gönderilen İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 7646 ada, 1 parselde kayıtlı, 10.213,00 M2 alanlı, bahçeli ikişer katlı 17 Bloktan ibaret 32 kargirev ve sosyal tesis binası vasıflı taşınmaza ait tapu kaydı ve çap örneği mahalline uygulandı. Tespit konusu yere ait ve uygun olduğu, tapu kaydına göre taşınmazın üzerindeki yapının 1/33 arsa paylı D Blok zemin+1 kat, 2 nolu dubleks mesken dairenin içinde yer aldığı ana yapının betonarme kolonlu, tuğla duvarlı, ısı pompalı, kat kalorifer ısıtmalı olduğu, bodrum + zemin + üst kattan ibaret, çatısı ahşap malzeme üzeri marsilya tipi kiremit kaplı olarak inşa edildiği görüldü. Mesken dairenin zemin katı salon, açık mutfak, wc - banyo, bir oda, basamakları ahşap kaplı merdivenle çıkılan üst katı 3 oda, wc-banyo, zemin kattan basamakları ahşap kaplı merdivenle inilen bodrum katta depo, kiler, çalışma odası, wc banyodan ibaret olduğu, sokak cepheli balkonu camekanlı kapalı olup üst taraftaki iki oda önünde balkon alanı yer almakta olduğu, salon ve odaların tabanı lamine parke kaplı, banyoların seramik kaplı, iç kapı ve pencerelerin amerikan panel doğramalı, dış kapı ve pencereleri pvc doğramalı (zemin katın dışları ferforje demir parmaklıklı) iç duvarları saten boya ve badanalı, tavanları kartonpiyerli, mutfakta banko altı ve üstü hazır mutfak dolaplı, mutfak wc banyo duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyolarda hilton lavabo klozet ve duşakabin yer almakta olduğu, elektrik ve suyu bulunan dubleks meskenin bağımsız bölümün %25 oranında yıpranmış durumda olup , 55,00m2 taban alanlı ve toplamda 165m2 inşa alanlı olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmaz üzerindeki yapıların dışında kalan bölümleri çimlendirilmiş ve siteye hitap eden ve tesislerin dışında kalan bölümde 1-1,5mt yüksekliğinde, taban ve duvarları seramik kaplı, arıtma ünitesi ve güneşlenme terasına havi 270m2 alanlı yüzme havuzu yer aldığı tespit edilmiştir. Tesbit konusu taşmımazın konumu, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi oluşu, her türlü Belediye hizmetlerinden iyi biçimde istifade edişi, tamamen sokak cepeli oluşu, 590mt ilerisinde Çeşme-İzmir yolu, 450Mt ilerisinde Anfi Tiyatro, 470 mt ilerisinde Sıdıka Kelami Ertan anadolu Lisesi ve Namık Kamal İlk Öğretim okulu, 630t ilerisinde Çeşme Adliye sarayı, 220mt ilerisinde Çeşme Kaymakamlık Hizmet Binası, 1100mt ilerisinde Çeşme Belediyesi Hizmet binası, Sahil bandı ve daha ilerisinde marina tesislerinin yer almakta oluşu, Sakin mevki şartlarına haiz olan villanın Yüzme havuzlu bir sitede yer almakta oluşu olumlu özellikleridir. (Tepsitler bilirkişi raporundan alınmıştır.)İnönü Mahallesi Özgekent Sitesi 2143 Sokak No: 10/1 Çeşme / İZMİR10.213 m21/331/1000 ölçekli Çeşme - Çevre Yolu Üstü ikinci kısım ilave imar planında yerleşik konut alanında TAKS:0,15, KAKS: 0,30 koşullu ayrık nizam 2 kat inşaat müsaadelidir.7.375.000,00 TL%20Tapu kaydında 7644 ada 3 parsel ve 7646 ada 1 parseldeki P Blok 1 nolu kafeterya bu parselin müşterek methalidir şerhi vardır.

21/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01942626

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