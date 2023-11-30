T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/818 Esas

KARAR NO : 2023/641

Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korkudan ve Kargaşadan Yararlanarak Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile 142/2.c.2 maddesi gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Aziz ve Suphi oğlu, 01/01/1988 doğumlu MURAT HASAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunmaları halinde, o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup düzenlenen tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.11.2023

Basın No: ILN01942192

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