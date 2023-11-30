T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/682 Esas

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Muris Vuslat Güçyetmez'e(T.C. No:15209126758) ait Kadıköy 19. Noterliği'nin 13 Aralık 2013tarih 021461 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi okundu. Murisin vasiyetnamesinde özetle;" Ben Vuslat Güçyetmez, tamamen serbest iradem ile hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın bu vasiyetnameyi yapmaktayım. 4 tane çocuğum var, bunlardan oğlum 15197127126 T.C. Kimlik Nolu ŞABAN TURGAY GÜÇYETMEZ e saklı payının haricinde tasarruf nisabımın 1/4 'lük kısmının tamamını vasiyet ediyorum." şeklinde tasarrufta bulunduğu anlaşıldı.

Muris Vuslat Güçyetmez'in mirasçısı, Mehmet Metin GüçyetmezKazım ve Vuslat oğlu, Gaziantep 13/01/1966doğumlu, 15200127020 T.C kimlik numaralı Mehmet Metin Güçyetmez'inadresi tespit edilemediğinden,vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınızhususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/05/2024 günü saat: 12.00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01942180

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