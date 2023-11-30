T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023 Sıra Köy Ada-Parsel Kamulaştırma Alan(m²) İrtifak Alan(M²) Dosya Esas1-Cumhuriyet Mah. 316 ada 5 parsel 1,06 178,18 2023/994

2-Cumhuriyet Mah. 316 ada 3 parsel 106,52 - 2023/996

3-Cumhuriyet Mah. 312 ada 17 parsel 9,00 64,41 2023/1000 4- Cumhuriyet Mah. 312 ada 13 parsel 2,66 85,34 2023/1001

5-Cumhuriyet Mah. 311 ada 8 parsel 4,41 102,78 2023/1004

6-Cumhuriyet Mah. 311 ada 10 parsel 4,21 242,51 2023/1006

7-Cumhuriyet Mah. 313 ada 24 parsel 5,47 440,16 2023/1010

8-Cumhuriyet Mah. 313 ada 23 parsel 8,00 241,23 2023/1011

9-Cumhuriyet Mah. 318 ada 49 parsel 3,33 - 2023/1014

10-Cumhuriyet Mah. 318 ada 1 parsel 1,06 162,77 2023/1016

11-Cumhuriyet mah. 302 ada 24 parsel 6,62 173,71 2023/2021

12-Cumhuriyet Mah. 499 ada 9 parsel 79,11 - 2023/1024

13-Cumhuriyet Mah. 499 ada 7 parsel 50,40 - 2023/1026

14-Cumhuriyet Mah. 315 ada 47 parsel 4,00 58,36 2023/1031

15-Cumhuriyet Mah. 315 ada 40 parsel 9,08 347,43 2023/1034

16-Cumhuriyet Mah. 318 ada 44 parsel 85,34 - 2023/1036

17-Cumhuriyek Mah. 515 ada 5 parsel 2,38 44,35 2023/1040 18-Cumhuriyet Mah. 313 ada 32 parsel 1,06 200,51 2023/1041

19-Cumhuriyet Mah. 313 ada 28 parsel 1,06 64,69 2023/1044

20-Cumhuriyet Mah. 313 ada 26 parsel 80,42 - 2023/1046

21-Cumhuriyet Mah. 310 ada 4 parsel 4,00 75,93 2023/1051

22-Cumhuriyet Mah. 308 ada 2 parsel 26,02 - 2023/1054

23-Cumhuriyet Mah. 304 ada 3 parsel 205,87 - 2023/1056

Basın No: ILN01942094

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