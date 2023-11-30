T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 01.12.2023 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023 Sıra Köy Ada-Parsel Kamulaştırma Alan(m²) İrtifak Alan(M²) Dosya Esas1-Cumhuriyet Mah. 316 ada 5 parsel 1,06 178,18 2023/994
2-Cumhuriyet Mah. 316 ada 3 parsel 106,52 - 2023/996
3-Cumhuriyet Mah. 312 ada 17 parsel 9,00 64,41 2023/1000 4- Cumhuriyet Mah. 312 ada 13 parsel 2,66 85,34 2023/1001
5-Cumhuriyet Mah. 311 ada 8 parsel 4,41 102,78 2023/1004
6-Cumhuriyet Mah. 311 ada 10 parsel 4,21 242,51 2023/1006
7-Cumhuriyet Mah. 313 ada 24 parsel 5,47 440,16 2023/1010
8-Cumhuriyet Mah. 313 ada 23 parsel 8,00 241,23 2023/1011
9-Cumhuriyet Mah. 318 ada 49 parsel 3,33 - 2023/1014
10-Cumhuriyet Mah. 318 ada 1 parsel 1,06 162,77 2023/1016
11-Cumhuriyet mah. 302 ada 24 parsel 6,62 173,71 2023/2021
12-Cumhuriyet Mah. 499 ada 9 parsel 79,11 - 2023/1024
13-Cumhuriyet Mah. 499 ada 7 parsel 50,40 - 2023/1026
14-Cumhuriyet Mah. 315 ada 47 parsel 4,00 58,36 2023/1031
15-Cumhuriyet Mah. 315 ada 40 parsel 9,08 347,43 2023/1034
16-Cumhuriyet Mah. 318 ada 44 parsel 85,34 - 2023/1036
17-Cumhuriyek Mah. 515 ada 5 parsel 2,38 44,35 2023/1040 18-Cumhuriyet Mah. 313 ada 32 parsel 1,06 200,51 2023/1041
19-Cumhuriyet Mah. 313 ada 28 parsel 1,06 64,69 2023/1044
20-Cumhuriyet Mah. 313 ada 26 parsel 80,42 - 2023/1046
21-Cumhuriyet Mah. 310 ada 4 parsel 4,00 75,93 2023/1051
22-Cumhuriyet Mah. 308 ada 2 parsel 26,02 - 2023/1054
23-Cumhuriyet Mah. 304 ada 3 parsel 205,87 - 2023/1056
Basın No: ILN01942094
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