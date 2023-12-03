İ L A N

(Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden)

ESAS NO : 2022/201 Esas

KARAR NO : 2022/201

Davacı : HALİS DENGİZ

Davalı : 1- ARİF BERKİL 2- RAMAZAN BERKİL 3- CANER SARAÇ 4- EMRAH KARACA 5- GÜLCAN KAYA 6- HALİL İBRAHİM SARAÇ 7- HALİSE SÜRÜCÜ 8- HANİFE ÇETİN 9- HARUN SARAÇ 10- HATİCE TOKSOY

11- LEVENT KARACA 12- MUSTAFA BERKİL 13- MÜNEVVER BERKİL

14- NADİRE KAYA 15- NİYAZİ SARAÇ 16- PINAR KIYILI 17- SALİH KARACA 18- YUNUS KARACA 19- YUSUF KARACA

Mahkememizden verilen 17/10/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile; " Davanın yetki yönünden dava şartı noksanlığı nedeni ile USULDEN REDDİNE, Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, " şeklinde karar verilmiştir.

DavalılardanMÜNEVVER BERKİL - (203.....162)'in adresi yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı İstinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği hususlarında,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01943282

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