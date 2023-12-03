ERZİN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (m²) İRTİFAK HAKKI TESİS AMACI İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN TARİHİ SAATİ 1



31050101553 Yukarıburnaz Mahallesi 596 31 387.516,57 Tam Arsa 387.446,57 İmar planları ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere Eğitim, Sağlık, Spor, Sanayi, Organik Tarım, Organize Hayvancılık, Sosyal, Kültürel Turizm (konaklama amaçlı hariç) vb. tesisleri yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi 3.430.000,00 1.029.000,00 20.12.2023 14: 00

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın 387.446,57 m2'lik kısmı üzerinde İmar planları ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere Eğitim, Sağlık, Spor, Sanayi, Organik Tarım, Organize Hayvancılık, Sosyal, Kültürel Turizm (konaklama amaçlı hariç) vb. tesisleri yapılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler lehine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Erzin Kaymakamlığı 4. Katında bulunan Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz mal için yatırımcı tarafından öncelikle taşınmazın tescil, ,ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması ve/veya imar planının yaptırılması değiştirilmesi uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın (fiili kullanım olursa, oluşacak irtifak hakkı bedeli alınacaktır) yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin %20'si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması ve idare tarafından uygun görülmesi halinde bedeli karşılığında 4 (dört) yıla kadar uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde ikinci ve müteakip yıl ön izin bedelleri, bir önceki ön izin bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. İhale komisyonu gerekçesini göstermek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ile ilgili bilgiler http://www.hatay.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.

a Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermelerib.Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyic. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair belgeyi (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir c) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) vermeleri.ç Geçici teminat bedellerinin nakden ödenmesi halinde; Erzin Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinin çalışma saatleri dikakte alınarak ödenmesi veya EFT/Havale yapılmak suretiyle ödenmek istenmesi halinde ise T.C Ziraat Bankası Erzin Şubesinin T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adı altında TR38 0001 0005 87 0000 1000 5470 İBAN numaralı hesabına ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ödeme evraklarının ibraz edilmesi gerekmektedir.d. Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmelerie. Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.





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Basın No: ILN01942277

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