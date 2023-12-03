T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/313 Esas

KARAR NO : 2023/496

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇ Rüya Alnaserhakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile neticeten2yıl 1 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli kararı Mukhaydhır ve Matairah'dan olma, 1980 Suudi Arabistan doğumlu MÜŞTEKİ ALHARBI SARAH MUKHAYDHIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 01/12/2023

Basın No: ILN01944409

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