T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeşim BOZDAĞ DEMİR

Yazı İşleri Müdürü

157075

E-İMZA Yasemin TERZİ

Hakim

174761

E-İMZA

2023/183 Esas2023/366Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇler Eyüp Avcı ve Eyüb Hacsüleyman hakkındaMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile SSÇlerden Eyüp Avcı'nın neticeten 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, SSÇlerden Eyüb Hacsüleyman'ın neticeten 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Taessırve Safaa'dan olma, 06/03/1989 Deırazzor doğumlu müşteki Mohammad Almohammad ALYOUSEF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 30.11.2023

Basın No: ILN01944412

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