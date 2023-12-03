T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/103 Esas

KARAR NO : 2023/484

Açıktan Hırsızlık suçundan SSÇ Aygün Karasöğüt hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2023 tarihli ilamı ile neticeten 7300 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Akbarally ve Atika'dan olma, 1960 Malezya doğumlu MÜŞTEKİ KUBARA BAI BINTI AKBARALLYtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 01.12.2023

Basın No: ILN01944410

#ilan.gov.tr