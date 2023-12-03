T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda açık kimliği yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI

2023/528 Kırşehir Merkez Değirmenkaşı 157 40 Halise AKGÜL

2023/530 Kırşehir Merkez Sıdıklıortaoba 104 6 Zeynep KARAMAN ve Ark.

2023/532 Kırşehir Merkez Sıdıklıortaoba 140 5 Mehmet UZUN

2023/534 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 258 63 Nuri MEŞE ve Ark.

2023/536 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 259 34 Döndü GÜLTEKİN Ve Ark.

2023/538 Kırşehir Merkez Sıdıklıkumarkaç 112 8 Ömer ÖZKAMALI Ve Ark.

2023/540 Kırşehir Merkez Karalar 158 6 Oğuzhan DEĞERLİ

2023/542 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 268 14 Dursun ÇAKIR ve Ark

2023/544 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 268 2 Halil Galip ÖZ

2023/546 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 268 12 Doğan ADIYAMAN

2023/548 Kırşehir Merkez Sıdıklıortaoba 134 33 Bircan ILGAR

2023/550 Kırşehir Merkez Karalar 265 1 Naciye YILDIRIM ve Ark.

2023/552 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 280 4 Murat ORUÇ ve Ark.

2023/554 Kırşehir Merkez Karalar 124 8 Cebrail KOCA ve Ark.

2023/556 Kırşehir Merkez Karalar 125 5 Mustafa DUMAN

2023/558 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 283 79 Şahin ÇEMEN ve Ark.

2023/560 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 259 4 Asım TÜRKYILMAZ ve Ark.

2023/562 Kırşehir Merkez Karalar 144 26 Köksal DUMAN

2023/564 Kırşehir Merkez Karalar 144 38 Meliha ALBAYRAK

2023/566 Kırşehir Merkez Değirmenkaşı 114 5 Fidan ÖZCAN Ve Ark.

2023/568 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 235 9 Muzaffer KURT

2023/570 Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba 236 2 Hüseyin ÖZKAMALI ve Ark

2023/572 Kırşehir Merkez Değirmenkaşı 157 53 Mehmet ARISOY

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 'ne yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01943337

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