T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SIRAKAPILAR Mahalle/Köy, 5563 Ada, 3 Parsel, tapu kaydına göre tarla nitelikli taşınmazdır. Özel hastaneye ve okullara yakın, ulaşımı kolaydır.Adresi : Sırakapılar Mh. 443 Sk.Merkezefendi / Denizli Merkezefendi / DENİZLİYüzölçümü : 1.500,01 m2İmar Durumu : 1/1000ölçekli imar planında bağ bahçe alanı,ön bahçe mes:10 mt, komşu ve arka bahçe mes: 5 mtKıymeti : 2.700.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -

02/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01944698

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