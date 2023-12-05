T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
2022/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/3 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SIRAKAPILAR Mahalle/Köy, 5563 Ada, 3 Parsel, tapu kaydına göre tarla nitelikli taşınmazdır. Özel hastaneye ve okullara yakın, ulaşımı kolaydır.
Adresi : Sırakapılar Mh. 443 Sk.Merkezefendi / Denizli Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 1.500,01 m2
İmar Durumu : 1/1000ölçekli imar planında bağ bahçe alanı,ön bahçe mes:10 mt, komşu ve arka bahçe mes: 5 mt
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:10
02/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01944698
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