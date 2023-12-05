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Giriş Tarihi: 06.12.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 00:56

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2021/9 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
690.000,00 1 Taşıt 34HU1702 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka , 907033 Motor No'lu , NNANRR75H02001388 Şasi No'lu , Re ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:08

04/12/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01944966

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T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ
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