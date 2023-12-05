T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

Giriş Tarihi: 06.12.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 00:56
T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ2021/9 İFLAS
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|690.000,00
|1
|Taşıt
|34HU1702 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka , 907033 Motor No'lu , NNANRR75H02001388 Şasi No'lu , Re ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:08
04/12/2023 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN01944966
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