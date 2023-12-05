T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 690.000,00 1 Taşıt 34HU1702 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka , 907033 Motor No'lu , NNANRR75H02001388 Şasi No'lu , Re ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:08

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

04/12/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01944966

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