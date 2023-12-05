T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/819 Esas

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Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , İBRAHİM HAKKI BEKTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9121 ada 36 parsel (eski 2233 parsel) sayılı taşınmazda davacı kurumca 4.138,79 m²'lik kısmı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünce 2016/192 sayı ve 19.08.2016 tarihli kamulaştırma işlemine başlama kararı alındığı, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalı ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmadığından dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 04/04/2024 günü saat 10:15 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."04/12/2023

Basın No: ILN01944880

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