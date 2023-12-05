T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/802 Esas

DAVALI : KARS KALKINMA VE ÇEVRE DERNEĞİ

Davacı Kars Valiliği derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davası açmış olup davanın duruşması 16/01/2024 günü saat 09:55e bırakılmış, davalı Kars Kalkınma ve Çevre Derneği hakkında yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalıya '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944694

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