T.C. SAMSUN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas no : 2022/1140

İLANEN TEBLİGAT

Samsun 5 ASCM'nin 20/06/2023 tarih, 2022/1140-2023/652 E/K sayılı ilamı ile; Berkan veHafize oğlu, 1996 D.lu, Gürkan GÜRBÜZ hakkında 6136 SY muhalefet suçundan 5 yıl hapis ve 10.000 TL (onbin tl)APC verilmiş,tüm araştırmalara rağmen tebliğe ilişkin adrese ulaşılamadığından, tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında eş değer mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle sanığın Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yasayoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 01/12/2023

Basın No: ILN01944754

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