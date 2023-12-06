İKN : 2023/1286971

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 449 47 96 - 212 449 50 90 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları XI. Grup İnşaatı b) Niteliği, türü ve miktarı : Kamu Binalarında 680 Kalemde Bakım, Onarım ve Ek Hizmet Yapıları İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Anadolu Yakası ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.01.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu İşler veya B/III Grubuna Giren İşlerin Onarım veya Tamamlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Makine ile her derinlik ve her genişlikte her cins zemin kazısı yapılması (Şantiye dışına nakliye hariç) 0,6131% 0,96% 0,5 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Her türlü nakliye dahil) 1,6052% 2,6189% 0,5 Ø 100 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) 0,718% 1,2034% 0,5 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,7945% 2,8039% 0,5 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 4,5977% 7,1839% 2 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)(Her türlü nakliye dahil) 0,46% 0,7187% 0,5 Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Her türlü nakliye dahil) 1,293% 2,0204% 0,5 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması ve/veya sacdan karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti- raspa, kumlama epoxy boya hariç ve nakliye dahil 4,406% 6,9715% 1,5 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (Nakliye dahil) 2,0529% 3,5926% 1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) nakliye dahil ( Nakliyeler dahildir ) 0,2697% 0,4214% 0,5 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) nakliye dahil ( Nakliyeler dahildir ) 0,1996% 0,3418% 0,5 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması 0,1916% 0,3168% 0,5 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) nakliye dahil ( Nakliyeler dahildir ) 0,9765% 1,5624% 0,5 5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması ( Nakliyeler dahildir ) 0,528% 0,873% 0,5 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 1,653% 2,8927% 0,5 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Her türlü nakliye dahil) 0,7532% 1,2452% 1 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) (Her türlü nakliye dahil) 0,9942% 1,5535% 0,5 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 0,5641% 0,9166% 0,5 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 0,4938% 0,8025% 0,5 Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) (nakliye dahil) 0,3938% 0,651% 0,5 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) (nakliye dahil) 0,493% 0,8733% 0,5 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) Sıva Altına File Yapılması dahil 1,0445% 1,8502% 0,5 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) nakliye dahil 1,3764% 2,2523% 0,5 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) nakliye dahil 2,0315% 3,2605% 1 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir ) 0,359% 0,561% 0,5 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,4084% 0,6993% 0,5 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,6421% 1,1414% 1 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,39% 0,6933% 0,5 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile) 0,4905% 0,872% 0,5 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması 0,1133% 0,2015% 0,5 Her türlü taşıyıcılı çelik profil için raspa, kumlama, epoksi astar ve epoksi boya yapılması (malzeme nakli dahil) 1,1155% 1,9986% 0,5 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,4762% 0,7456% 0,5 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) 0,4214% 0,7464% 0,5 Lama, profil demirlerden ve ya demir borudan çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (nakliye dahil) (kaynakla korkuluk yapılması,merdiven, balkon,oyun sahaları, iç-dış duvar, pencere, dış cephe taşıyıcı kutu profilleri 0,7541% 1,3359% 1 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması 0,8158% 1,2746% 0,5 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 0,3548% 0,6076% 0,5 TURKUAZ_GRİ KARO HALI KAPLAMA 0,2218% 0,3604% 0,5 Alüminyum Doğramaya 4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam Takılması 0,2222% 0,3805% 0,5 ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) 0,1712% 0,283% 0,5 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI 0,1371% 0,2437% 0,5 ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI 0,1758% 0,2857% 0,5 MÜNFERİT İMALATLARDA ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLE KAPLAMA YAPILMASI 0,5547% 0,8667% 0,5 EN 13501-1' e göre A1 sınıfı yanmazlık özelliği taşıyan Fibercement Levhalar ile her türlü Mekanik sistem kullanılarak cephe kaplaması yapılması nakliye dahil 0,748% 1,1688% 0,5 ALÜMİNYUM ASMA TAVAN KENARLARINA ALÇI LEVHA İLE MUTELİF GENİŞLİKTE KENAR BANDI YAPILMASI (15-60 cm ) Her Türlü Nakliyeler Dahildir. 0,2628% 0,4499% 0,5 PREKAST BETON ÜZERİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ EMPRENYE AHŞAP LATA KAPLI OTURMA ELEMANI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI ( Nakliyeler dahildir ) 0,3046% 0,5216% 0,5 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 0,1771% 0,3148% 0,5 12.5 mm kalınlıkta çift taraflı alçıpan levhalar ile, 60 cm aks aralıklı 40x40x2 mm kutu profil ve 4 cm 120 dns taşyünü ile ara bölme duvar yapılması 0,6689% 1,1912% 0,5 20 mm SBR + 10 mm epdm esaslı zemin kaplaması yapılması (her türlü nakliye işcilik dahil m2 fiyatı) 0,4955% 0,7742% 0,5 Yüklenici Tarafından Şantiye Çevresine Montajı Yapılan Mevcut Galvaniz Sac Panellere Proje Görselleri İle Sticker veya Vinil Kaplama Yapılması 0,2112% 0,33% 0,5 Her çeşit galvanizli hafif çelik profillerle (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL). 1,9846% 3,101% 1 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine alüminyum kenet çatı ve kaplaması yapılması (8 cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve 18 mm kalınlığında OSB levhalı buhar dengeleyicili ve ahşap latalar dahil) nakliye dahil 2,264% 3,5375% 1,5 Mesh Asma Tavan Yapılması (60*90 veya 120*120 ölçülerinde) her ara boşluk;(10 mm*30 mm, 30 mm * 50 mm, 20 mm*50 mm) nakliye işcilik herşey dahil 0,6008% 0,9387% 0,5 Her türlü kazı, asfalt, taş, moloz, kırmataş, soşe vb. malzemelerin şantiye dışına nakli 3,2267% 5,0418% 1 Mevcut Çelik Taşıyıcı Aşıklar Üzerine Sinüs şeklinde Uluklu 60 mm Poliüretan dolgulu cephe paneli yapılması (malzeme aksesuar nakliye vinç ve montajı dahil) 0,8223% 1,4505% 0,5 Kablo Tavası Temini ve Montajı (Sıcak Daldırma Galvaniz) 0,495% 0,8184% 0,5 500 KVA (Prime) Dizel Jeneratör 1500 d/d. Temini ve Montajı 0,7148% 1,1168% 0,5 3X240+120/70 mm2 1 KV NYFGBY Kablo Temini ve Montajı 0,6187% 1,0617% 0,5 3 Duraklı 800Kg Kapasiteli 1mt/sn Hızlı Makine Dairesiz İnsan Asansörü Temini ve Montajı 0,3025% 0,5001% 1 2 Duraklı 800Kg Kapasiteli 1mt/sn Hızlı Makine Dairesiz İnsan Asansörü Temini ve Montajı 0,2933% 0,4583% 1 50,00 m3 prizmatik modüler 316 paslanmaz çelik su deposu 0,275% 0,4547% 0,5 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW. duvar tipi iç ünite 0,2464% 0,4074% 0,5 BİTKİSEL HARCIN (3 LÜ KARIŞIM) 15 CM YE KADAR EL İLE SERİLMESİ 0,1306% 0,2041% 0,5 BİTKİSEL HARCIN (3 LÜ KARIŞIMIN) TEMİNİ VE ŞANTİYE SAHASINA NAKLİ 0,1652% 0,2581% 0,5 RULO ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ 0,3237% 0,5057% 0,5

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRİstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları XI. Grup İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıSıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)Teklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01944462

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