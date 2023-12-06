T.C. GERZE(Sinop) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/447 Esas

DOSYA NO MEVKİİ PARSEL MALİK 2023/447 Sinop İli, Gerze İlçesi,

Abdaloğlu Köyü 488 Ada 1 Parsel Yaşar Kahraman

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; Sinop ili, Gerze ilçesi'nde bulunan ve aşağıda dosya numarası, parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazlarla ilgili 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5496 sayılı Kanun ile Değişik 15/c ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10. maddeleri gereğinceTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından dava açıldığı, Kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi, davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetinTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilecek Kamulaştırma Bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Gerze Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin bu ilamın yayımından itibaren 1 hafta sonra tapu maliklerine tebliğ yapılmış sayılacağı, tapu maliklerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları Tebligat Kanunun 28 ve 31. Maddelerine göre ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.23/11/2023

Basın No: ILN01944539

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