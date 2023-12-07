T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ALİ ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, DÖNE ŞAHİN, ENDEM KOCATAŞ, ERDOĞAN ŞAHİN, FERHAT ŞAHİN, HASAN ŞAHİN, KEMAL ŞAHİN, ŞENOL ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Davalılar; ALİ ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, DÖNE ŞAHİN, ENDEM KOCATAŞ, ERDOĞAN ŞAHİN, FERHAT ŞAHİN, HASAN ŞAHİN, KEMAL ŞAHİN, ŞENOL ŞAHİN'in maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Yozgat ili Çekerek İlçe Çeltek Köyü Kocaalan Mevkii 136 ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.07/11/20232023/170 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçe Çeltek Köyü Kocaalan Mevkii 136 ada 8 Parsel sayılı taşınmazın maliki davalılar ALİ ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, DÖNE ŞAHİN, ENDEM KOCATAŞ, ERDOĞAN ŞAHİN, FERHAT ŞAHİN, HASAN ŞAHİN, KEMAL ŞAHİN, ŞENOL ŞAHİN.

Adres : ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Hasan KIRLI Zabıt Katibi

Basın No: ILN01946543

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