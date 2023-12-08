T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ
2021/14 İFLAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/14 iflas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 Numaralı Satış
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 382 Ada, 43 Parsel,
E BLOK
15, 26, 47, 48, 50, 51, 68, 77, 102, 114, 124, 128, 140, 143, 144, 167, 171, 173, 197, 216, 220, 222, 236, 255, 266, 271, 278, 286, 287, 296, 298, 308, 314, 328, 334, 373, 374, 384, 385, 409, 410, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 440, 444, 451, 470, 479, 518, 540, 548, 571, 580, 581, 587, 593, 609, 613, 616, 620, 647, 649, 673, 695, 703, 704, 705, 711 nolu Bağımsız Bölümler,
F BLOK
6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 30, 31, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 191, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 229, 231, 237, 238, 239, 247, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 272, 274, 275, 276, 287, 292, 293, 296, 298, 313, 314, 315, 317, 319, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 343, 349, 351, 352, 353, 354, 363, 365, 369, 371, 372, 374, 376, 378, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 401, 405, 406, 407, 409, 410, 412, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 440, 441, 442, 448, 449, 450, 451, 452, 461, 462, 470, 476, 478, 480, 481, 483, 491, 497, 499, 501, 502, 505, 508, 510, 516, 518, 521, 523, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 563, 568, 573, 575, 576, 579, 581, 586, 594, 596, 603, 605, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 621, 631, 632, 634, 636, 637, 681, 682, 687, 697, 698, 701, 703, 704, 705, 706, 712 nolu Bağımsız Bölümler,
G BLOK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 334, 335, 336, 338, 340, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 381, 382, 383, 384, 386, 390, 393, 394, 395, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 420, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 461, 462, 463, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 501, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 535, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 556, 557, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 591, 594, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 632, 633, 639, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 668, 670, 671, 672, 673, 677, 679, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 699, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 713, 714 nolu Bağımsız Bölümler, H BLOK
6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 98,99,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 128, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 153, 154, 155, 159, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 193, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 223, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 329, 330, 332, 335, 336, 341, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 362, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 381, 383, 389, 390, 393, 394, 396, 398, 399, 400, 401, 407, 408, 411, 412, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 432, 433, 434, 435, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 464, 469, 470, 472, 474, 477, 478, 479, 483, 485, 489, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 545, 546, 547, 550, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 633, 635, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 657, 659, 660, 661, 663, 664, 668, 670, 671, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 686, 687, 692, 698, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 714 numaralı bağımsız bölümler ile birlikte
Kıymeti : 4.479.958.032,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
2 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:26
İSTANBUL İLİ, ESENYURT İlçe, Çınar Mahalle/Mevki, 382 Ada No, 43 Parsel
I Blok
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,75, 76, 77, 78, 79, 101, ve 102 nolu bağımsız bölümler ile
JK1 Blok
1, 2, 3, 4, 5, ve 6 nolu bağımsız bölümler (Havuz ve Kort) birlikte
Kıymeti : 549.720.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
3 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:45
İSTANBUL İLİ , ESENYURT İlçe , Çınar Mahalle/Mevki , 382 Ada No , 43Parsel
L Blok
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 nolu Bağımsız Bölümler birlikte
Kıymeti : 205.590.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
4 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:02
İSTANBUL İLİ, ESENYURT İlçe, Çınar Mahalle/Mevki, 382 Ada No , 43Parsel
I Blok
93, 94, 95, 96, 97, 99, 100nolu Bağımsız Bölümler birlikte
Kıymeti : 35.930.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
5 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:16
İSTANBUL İLİ , ESENYURT İlçe , Çınar Mahalle/Mevki , 382 Ada No , 43Parsel
I Blok
103, 104, 105 nolu Bağımsız Bölümler birlikte
Kıymeti : 2.160.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
6 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:31
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, A Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 198 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 3.940.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
7 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:32
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, A Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 654 Nolu Bağımsız (Kapı No:648)
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
8 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:53
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, B Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 337 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 7.110.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
9 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 12:10
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 144 Nolu
Kıymeti : 6.020.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
10 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 12:25
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 176 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 8.390.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
11 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 13:52
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 421 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 9.720.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
12 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:07
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 422 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 19.650.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
13 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:30
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 577 Nolu Bağımsız (Kapı No:571)
Kıymeti : 4.040.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
14 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:40
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, I Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 85 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 64.130.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
15 Numaralı Satış
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:50
İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, I Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 92 Nolu Bağımsız
Kıymeti : 59.900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01946675
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