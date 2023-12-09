T.C. İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/93 Esas İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İpsala Milli Emlak Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan "Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)" davası nedeniyle;

TMK 33.maddesi uyarınca, gaiplik kararı verilmesi istenen "Mehmet Ali oğlu Romanlı Arif ve mirasçılarını" hakkında bilgisi olanların 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/12/2023

Basın No: ILN01948219

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