T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/478 Esas

DAVACI : MURAT İNCE

VEKİLİ : Av. ÖMER ÖKSÜZ

MİRAS BIRAKAN : MERYEM MÜNEVVER DİKBAYIR

Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında verilen karar uyarınca ;

İstanbul ili , Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mah/Köy 34 Cilt no, 3456 Hane no 3 BSN noda nüfusa kayıtlı bulunan Ali ve Fatma ' dan olma 01/07/1920doğumlu MERYEM MÜNEVVER DİKBAYIR'ın 13/02/2020 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca mütv. MERYEM MÜNEVVER DİKBAYIR'ın mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davacı açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01948286

#ilan.gov.tr