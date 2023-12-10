BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/49 Esas

Davacı İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı FETULLAH GÜLEN ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması nedeniyle;

DAVALILAR :

ADİL ÖKSÜZ (TC.491******64)

ALİ KALYONCU (TC.196******84)

ERTUĞRUL GAZİ GÜLTEKİN (TC.130******70)

FATİH MAHMUT CANLI (TC.560******06)

FETHULLAH KOCA (TC.516******10)

FETULLAH GÜLEN (TC.436******78)

FURKAN CEVİZ (TC.141******86)

GÖKHAN SANCAK (TC.126******24)

HALİL YILDIZ(TC.109******74)

HASAN ERDOĞAN (TC.632******10)

KERİM YILDIZ (TC.111******80)

MEHMET ÜNLÜ (TC.327******790)

MUSTAFA PINAR (TC.110******44)

ÖZKAN CÖNDEK (TC.296******48)

SEYFİ TAŞKIN (TC.251******30)

SEZER BAYRAM (TC.355******96)

TURGAY SÖKMEN (TC.434******94)

ALİ SEYİS (TC.280******80)

Mahkememizce Davalılar ADİL ÖKSÜZ, ALİ KALYONCU, ERTUĞRUL GAZİ GÜLTEKİN , FATİH MEHMET CANLI, FETHULLAH KOCA, FETULLAH GÜLEN , FURKAN CEVİZ, GÖKHAN SANCAK, HALİL YILDIZ, HASAN ERDOĞAN, KERİM YILDIZ, MEHMET ÜNLÜ, MUSTAFA PINAR, ÖZKAN CÖNDEK, SEYFİ TAŞKIN, SEZER BAYRAM, TURGAY SÖKMEN, ALİ SEYİS'in dava dilekçesinde belirtilen adreslerine dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkartılmış olup adreslerinden taşındığı/ tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır, davalıların mernis adreslerinin de olmadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi Terörle Mücadele Kanunu M.20/a ve TK. 28 gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle; davalıların 15/07/2016 tarihli darbe sırasındaki haksız eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında sadece Hava Harp Okulu Komutanlığında doğan zarara ilişkin meydana gelen 141.681,97 TL nin olay tarihi olan 15/07/2016 itibariyle işleyecek yasal faiziyle 844.736,69 Dolar ve 76.667,68 Euro'nun olay tarihinden itibaren işleyecek açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faiz oranı ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılarından tahsilini istediği, davalıların ceza davalarından ve sair delillerden tespit edilebilen eylemlerinin incelendiğinde,

Davalı Adil Öksüzle ilgili olarak, FETÖ /PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu, darbe girişimi öncesinde muhtelif tarihlerde terör örgütü liderinden emir ve talimatlar almak ve bunları diğer yöneticilere aktarmak amacıyla ABD ye gittiği, 13/07/2016 tarihinde ülkeye giriş yaptığı, böylelikle Fetullah Gülen 'den son emir ve talimatları aldığı, 15/07/2016 günü görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssünde bulunduğu, darbe faaliyeti sırasında üstte toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması ve bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği,

Davalı Ali Kalyoncu ile ilgili olarak, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin Ülke çapında planlayan ve organizasyonu yanan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Kamutanlığında Personel İşlem Daire Başkanlığı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına, ayrıca Ankara İl Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı'na atandığı, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, olay günü de ,sözde atama yeri olan ve darbe günü şehri işgale yönelik çok sayıda zırhlı araç ve tankın çıktığı 28. Mekanize Tugay Komutanlığına gidip, birliğin komutasını alacak darbe faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ayrıca , Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırması eylemini planlayan grup içinde bulunduğu, eylemin gerçekleştirilmesi için ekip oluşturması konusunda Kara Kuvvetleri Personel Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem'i görevlendirdiği,

Davalı Fetullah Koca ve Halil Yıldız, Furkan Ceviz , Kerim Yıldız, Mustafa Pınar, Gökhan Sancak , Özkan Cöndek , Seyfi Taşkın , Hasan Erdoğan , Mehmet Ünlü, Sezer Bayram , Ertuğrul Gazi Gültekin, Fatih Mahmut Canlıile ilgili olarak, Hava Harp Okulunda öğrenci olan şüphelilerin aynı okulda rütbeli personel olarak görev yapan diğer şüphelilerle birlikte Tatbiki Eğitim kampına katılmak üzere 13/07/2016 tarihinde Yalova Hava Meydanlığı Kumutanlığında intikal ettikleri, suç tarihinde kamp nedeniyle Yalova Hava Meydanları Komutanlığında bulundukları, suç tarihi günü 22.00 sıralarında kampta bulunan öğrencilere "Yat" içtiması verdiği, tabur komutanı Gazi Odacı'nın Bölük Komutanı Mesut Metin Kazancı'ya karışık durumlar olabilir, bu nedenle emniyet açısından öğrencileri birliğe götürme ihtimali olabilir, hazırlık olun, bekleyin şeklinde, konuşma yaptığı, bu görüşmenin ardından saat 22.15-22.30 sıralarında yat içtiması verilen öğrğnciler yeniden ve acil olarak teçhizatlı bir şekilde içtima alanına çağrıldığı, şüpheli Mesut Metin Kazancı'ının araçların ayarlanması konusunda şüpheli Harun Ay'a talimat verdiği, içtima alınında Şühpeli Mesut Metin Kazancı ve Ütğm. Ali Akçay'ın ellerindeki listelerde bulunan öğrenci isimlerini okudukları, şüpheli Mesut Metin Kazancı'nın içtima alanında bulunanlara hitaben "emre itaatin önemi" hakkında bir konuşma yaptığı, askerliğin temelinin emre itaat olduğunu, şimdiye kadar planlı eğitim yapıldığını, bundan sonra plansız eğitim yapılacağını ve bunun zor bir eğitim olacağını söylediği, isimleri okunan öğrencilerin gruplara ayrıldıkları, bir kısmına kendilerine zimmetli olan G-3 piyade tüfeklerinin verildiği, bir kısmına ise zimmetli olmayan piyade tüfeklerinin verildiği, rütbeli personelin ise MP-5diye tabir edilen otomatik silahları aldıkları, Şüplelilerden Fetullah Koca 'nın emir ve komutasına girerek 623132 plakalı MAN marka askeri araca bindikleri, araç sürücüsünün şüpheli Vural Tunçkıran olduğu, tüm şüphelilerin 23.45- 00.07 sıralarında Yalova'dan İstanbul' a doğru yola çıktıkları, araç içerisinde bulunan 2. Sınıf askeri öğrencilere 80-100 er adet değişik miktarda mühimmatın dağıtıldığı, dağıtılan mühimmatların verilen boş şarjörlere doldurulması yönünde emir verildiği, içtima alanına bulunanların bir kısmının 77DN 568 plaka sayılı İSUZU,623132 plaka sayılı MAN otobüs ve 620035 plaka sayılı MAN otobül ise 23.45 -24.00 sıralarında Yalovadan İstanbul 'a doğru yola çıktıkları, 623132 plaka sayılı aracın şüpheli Burhanettin Koyuncu' nun emir komutasında olduğu bahsi geçen araçların Osmangazi Köprüsünü geçtikten sonra şüpheli Gazi Odacının şüphelilerin bulunduğu araca bindiği, şüpheli Burhanettin Koyuncu nun araçta bulunan askeri öğrencilere hitaben "uyuyun bir daha fırsatınız olmayabilir" şeklinde sözler sarf ettiği, daha sonra Gazi Odacının 620035 plaka sayılı otobüse geçtiği, 16/07/2016 günü saat 03:00 sırasında FSM köprüsü kavacık mevkii yakınlarında trafik yoğunluğunun arttığı , otobüslerin çevresinde sivil vatandaşların toplandıkları, şüphelilerin sicil vatandaşların uyarısına rağmen sabah saatlerine kadar otobüslerin inip eylemlerini sonlandırmadıkları, aynı gün saat 08:00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olduğunu öğrenmeleri ve polis ekiplerin yanlarına gelmesi üzerine teslim oldukları, bütün mühimmatların araç içerisine bırakılarak polis ekiplerinin belediyeden temin ettikleri araçlara bindikleri, haklarında adli soruşturma işlemi yapılmak üzere Çakmak Polis Merkezi Amirliğine getirildikleri ve gözetim altına aldıkları, davalıların İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/273 Esas sayılı dosyası ile halen yargılandıkları,

Davalı Fetullah Gülen ile ilgili olarak , FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kurucusu ve Yöneticisi olduğu, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin planlayıcısı ve emrini veren yöneticisi olduğu, FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünun Kurucusu ve Yöneticisi olarak darbe ile ilgili eylemleri koordine ettiği, www.herkul.org internet sitesi üzerinden yayınlanan konuşmalarıyla davalı terör örgütü liderinin konuşma yaptığı ve örgüt üyelerine şifreli mesajlar gönderdiği, emir ve talimat verdiği, diğer yöneticilere eylem ve işbirliği içinde bulunduğu, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vasıtasıyla emirler verdiği ve onlar vasıtasıyla iletişim kurduğu,

Davalı Turgay Sökmen ile ilgili olarak; FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda yarbay rütbesiyle görev yaptığı, aynı zamanda Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe faaliyetini yönetip organize eden Adil Öksüz'ün liderliğinde Ankara Konutkent'de bulunan villada yapılan toplantılara katıldığı, darbeyi yönetip organize edenlerle eylem ve iş birliği içerisinde hareket ettiği,

Davalı Ali Seyis ile ilgili olarak, Ali Seyis'inde aralarında bulunduğu askeri öğrencilerin hava harp okulunda askeri öğrenci oldukları, bu askeri öğrencilerin büyük çoğunluğunun olay tarihinde Yalova'daki kampta bulunduğu, azınlıkta olan bir kısmının İstanbul'da bulundukları, Yalova'da kampta bulunanların orada Albay Hüseyin Ergezen ve diğer şüphelilerin organizasyonları ile akşam saatlerinde bir kısmı helikopterle, bir kısmı İDO'ya ait deniz otobüsüyle, bir kısmı ile otobüsle havaalanındaki 5. Filoya ait yere geldikleri, orada toplandıkları, bir kısmının ise okuldan bizzat silahlanarak yine rütbelilerin organizasyonu ile aynı toplanma yerine geldikleri, burada bu şüphelilerden birinci grubun Albay Hüseyin Ergezen ve Ateşoğlu Yüzbaşı ile birlikte önce TRT TV binasına gittikleri, bu binaya giden askeri öğrencilerden Erhan Aka ve Cahit Canoğlu'nun TRT TV binasında sabaha kadar kaldığı, TRT TV binasına gidenlerden Burak Yılmaz, Şamil Kartal ve Fatih Fent'in gecenin ilerleyen saatlerinde oraya gelen başka bir helikopterle yanlarında Oğuzhan Günaydın ve Mustafa Furkan Yıldırım üsteğmen ile birlikte önce Vodafone Arena stadına oradan da Digitürk'e geçen grupta bulundukları, bu askeri öğrenciler dışındaki diğer ismini belirtmiş olduğumuz tüm askeri öğrencilerin ise 5. Filoya ait toplanma yerinde Kerime Yıldırım ve Tuncay Yıldırım'ın kullanmış oldukları helikopterlerle Vodafone Arene stadına ve oradan da Digitürk'e geçtiklerinin tespit edildiği, bu askeri öğrencilerin olay yerlerine kamuflajlı ve G3 piyade silahıyla tam teçhizatlı gittikleri Vodafone Arena stadının gerek çimlerinin zarar görmesinde, gerekse stat kapısının zarar görmesinde eylemlerinin bulunduğu, ayrıca Digitürk de yayının kesilmesinde de görev aldıkları ve Digitürk'ün yayının durmasında görev aldıklarının sabit olduğu, davalının İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/24 Esas - 2018/7 Karar sayılı kararı ile "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Eylemi" nedeniyle müebbet hapis cezası aldığı belirtilmiştir.

İş bu davada davalılar ADİL ÖKSÜZ, ALİ KALYONCU, ERTUĞRUL GAZİ GÜLTEKİN , FATİH MEHMET CANLI, FETULLAH KOCA, FETULLAH GÜLEN , FURKAN CEVİZ, GÖKHAN SANCAK, HALİL YILDIZ, HASAN ERDOĞAN, KERİM YILDIZ, MEHMET ÜNLÜ, MUSTAFA PINAR, ÖZKAN CÖNDEK, SEYFİ TAŞKIN, SEZER BAYRAM, TURGAY SÖKMEN, ALİ SEYİS 'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dilekçesinin Davalılara tebliğden itibaren cevap ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi, varsa elinde bulunan belgeleri, dilekçeye eklemesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri dilekçesine yazması ve giderleri yatırması hususunda tarafına 2 haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.19/07/2023

Basın No: ILN01948633

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