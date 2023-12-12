BAHARDA YENİ MEKAN ASAR DERESİ OLACAK

İLK TABLİYE YERİNİ ALDI

"BİRİNCİ KÖPRÜ YIL SONUNA BİTİYOR"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi üzerinde inşası devam eden ve son günlerde çalışmaların hızlandığı Asar Deresi Projesi köprü imalatı hakkında açıklamalarda bulundu. Alanda inceleme yapan Başkan Özlü, projenin baharda tamamlanacağını söyledi.

Düzce Belediyesi'nin şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak devam eden büyük projelerinden biri olan Asar Deresi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor. Dere üzerinde inşa edilecek asma köprü aparatlarının Düzce'ye ulaşması ile köprü bağlama çalışmalarına başlayan ekipler, alandaki düzenlemeleri hızla yürütürken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de hem işçilere moral desteğinde bulunmak hem de projenin durumunu incelemek üzere Asar Deresi kenarındaki şantiye alanını ziyaret etti. Burada mühendis, şantiye şefi ve işçilerle görüşen Başkan Özlü, köprünün yerleştirilen ilk tabliyesi ve aşamaları hakkında görüş alış verişinde bulundu.

BİRİNCİ KÖPRÜ YIL SONUNA BİTİYOR

Köprü imalat ve montajı hakkında konuşan Başkan Özlü; "Asar Deresi Projemiz hızla ilerliyor. İnşallah yıl sonuna kadar birinci köprüyü tamamlamış olacağız. Montaj devam ediyor, burası inşallah Düzce'nin merkezinde, kalbinde çok güzel bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

"BU HAZIRLADIĞIMIZ İKİNCİ PROJEDİR"

Asar Deresi Projesinin çok daha erken bitirileceğini ancak süreçte bazı sorunlar yaşandığını aktaran Başkan Özlü açıklamasında şunları söyledi: "Geçmişte burada bir takım mühendislik hesaplamaları bakımından sıkıntılarla karşılaştık ve projeyi iki defa yaptık. Bütün imalatlar tamamlandı artık montaj aşamasındayız. Bahardan itibaren insanlarımız Asar Deresi üstünde dinlenecekler, çay, kahve içecek, sohbet edecekler. Burası gerçekten de bütün vatandaşlarımızın son derece beğenisini kazanacak, şehrimize çok yakışacak bir yer olacak."

Basın No: ILN01949866

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