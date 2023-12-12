T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2023/44 Ort.Gid.Satış

DÜZELTME İLANI

Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, Ada : 8189, Parsel : 14 de kayıtlı 484,39 m2 arsanın kaydında kaydında bazı maliklerin hisselerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü lehine ipotek şerhi, aynı yer Ada : 8858, Parsel : 29 da kayıtlı 784,60 m2 arsanın kaydında TEK Genel Müdürlüğü (Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.) lehine havai irtifak hakkı olduğu, bazı malik hisselerinde 19 Mayıs Üniversitesinde kamulaştırma şerhibulunmakta ayrıca taşınmazın tapu kaydında bulunan "bölgede yeniden planlama yapılana kadar imar ile ilgili her türlü işlemin durdurulması kararı alınmıştır" şeklindeki beyandan sonra 2017 yılında imar uygulaması yapıldığından beyanın geçerliliği yoktur.

İlan olunur.06/12/2023

Basın No: ILN01948942

#ilan.gov.tr