T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2020/230 Esas 13/11/2023 Konu : ilan metni- İLAN-

Davacı , KEMAL ERCAN ileDavalı , MARY EİZABETH FLORES arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı MARY EİZABETH FLORES'e dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2020/230 esas sayılı dosyasında davacı Kemal Ercan'ın dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 2007 yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalı ile 1 yıl kadar beraber kaldıklarını, Türkiye'de yaşamak istemediğini, kendisini Amerika'ya götürmek istediğini, kendisinin de gitmek istemediğini, bu yüzden aralarında sürekli tartışmaya başladıklarını, davalının2008 yılında kendisini bırakıp Amerikaya çekip gittiğini, o zamandan beri ayrıyaşadıklarını,zamanla ortaya çıkan aykırılıklar, kültür ve karakter çatışmalarının gittikçe büyüdüğünü, fiilen biten evliliğin hukuken de bitmesini istediğini açıklayarak boşanmalarına karar verilmesinitalep ve dava etmiştir.

BABA: JUAN, ANNE: RAMONA, DOĞUM TARİHİ: 1972, (USA) BİRLEŞİK DEVLETLER VATANDAŞI, Davalı MARY ELIZABETH FLORES'e dava dilekçesinin tebliğinden itibaren "HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967128

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