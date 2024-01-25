BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2024/73384

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli b) Niteliği, türü ve miktarı : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen miktarlardaki Bilgisayarlar, Ağ cihazları, Baskı cihazları, Güvenlik sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları ve Klimaların bakım ve onarımının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İşyerleri ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Özel-1—Bilgisayarlar, ağ cihazları, baskı cihazları, güvenlik sistemleri, kesintisiz güç kaynakları ve klimaların bakım ve onarımının yapılması 26,1195824% 43,5326373% 17,4131 Özel-2—Ağ Yazıcılarının Yetkili Servislerce Bakım ve onarımın yapılması 7,8603274% 13,1005456% 5,2402 Özel-3—Güvenlik sistemlerinin yetkili servislerce bakım ve onarımının yapılması 2,291567% 3,8192783% 1,5277 Özel-4—10 KVA üstü Kesintisiz Güç Kaynaklarının yetkili servislerce periyodik bakım ve onarımlarının yapılması 5,7260248% 9,5433746% 3,8173 Özel-5—Klimaların Yetkili Servislerince Bakım ve Onarımının Yapılması 0,486835% 0,8113917% 0,3246 Özel-6—Harddisk 10 TB 7/24 kullanıma uygun(Enterprise) 0,6104289% 1,0173814% 0,407 Özel-7—Taşınabilir Disk (2 TB SSD) 0,4273426% 0,7122377% 0,2849 Özel-8—Taşınabilir Disk (1 TB SSD) 0,5023976% 0,8373293% 0,3349 Özel-9—Harddisk dahili 1 TB SSD 2,6771588% 4,4619314% 1,7848 Özel-10—24" LED Monitör 2,4792043% 4,1320072% 1,6528 Özel-11—27" LED Monitör 0,3071622% 0,5119369% 0,2048 Özel-12—32" LED Monitör 0,20131% 0,3355167% 0,1342 Özel-13—Bilgisayar Anakart 1150 Pin 0,0996811% 0,1661352% 0,0665 Özel-14—Bilgisayar Anakart 1155 Pin 0,0936258% 0,1560431% 0,0624 Özel-15—Bilgisayar Anakart 1151 Pin 0,4265712% 0,7109521% 0,2844 Özel-16—Bilgisayar Anakart 1200Pin 0,1087834% 0,1813056% 0,0725 Özel-17—Cpu İşlemci 0,7113249% 1,1855415% 0,4742 Özel-18—Ram ddr4 8 Gb 0,0832315% 0,1387192% 0,0555 Özel-19—Ram ddr3 8 Gb 0,0648728% 0,1081213% 0,0432 Özel-20—Ethernet Kartı 0,1777252% 0,2962086% 0,1185 Özel-21—Ekran Kartı 2 GB 1,8495682% 3,0826137% 1,233 Özel-22—Ekran kartı 4 GB 0,5106127% 0,8510212% 0,3404 Özel-23—Bilgisayar Kasası 0,0585668% 0,0976113% 0,039 Özel-24—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 600 watt 0,0608809% 0,1014682% 0,0406 Özel-25—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 450 watt 0,1724798% 0,2874663% 0,115 Özel-26—Güç Kaynağı için 14 Pinden 24 Pine Dönüştürücü kablo 0,0133448% 0,0222414% 0,0089 Özel-27—Kablosuz bağlantı adaptörü 0,0556163% 0,0926938% 0,0371 Özel-28—Laptop soğutucu fanı 0,0290809% 0,0484682% 0,0194 Özel-29—Kablolu Klavye 0,0542856% 0,090476% 0,0362 Özel-30—Kablolu Fare 0,0296016% 0,049336% 0,0197 Özel-31—Kablosuz Klavye Fare Seti 0,2641965% 0,4403275% 0,1761 Özel-32—Kablosuz Fare 0,1862874% 0,3104791% 0,1242 Özel-33—Switch (HUB) 8 Port 0,0214443% 0,0357404% 0,0143 Özel-34—Switch (HUB) 16 Port 0,0625394% 0,1042323% 0,0417 Özel-35—Switch (HUB) 24 Port 0,0828844% 0,1381407% 0,0553 Özel-36—Poe Switch (HUB) 8 Port 0,0490596% 0,0817659% 0,0327 Özel-37—Poe Switch (HUB) 16 Port 0,0725094% 0,120849% 0,0483 Özel-38—Poe Switch (HUB) 24 Port 0,1310376% 0,218396% 0,0874 Özel-39—Taşınabilir Flash Bellek (8 GB) 0,0665312% 0,1108854% 0,0444 Özel-40—Taşınabilir Flash Bellek (16 GB) 0,0676883% 0,1128138% 0,0451 Özel-41—Taşınabilir Flash Bellek (32 GB) 0,0871656% 0,1452759% 0,0581 Özel-42—Taşınabilir Flash Bellek (64 GB) 0,1139709% 0,1899515% 0,076 Özel-43—Taşınabilir Flash Bellek (128 GB) 0,0758842% 0,1264736% 0,0506 Özel-44—12 V 100 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,1585372% 0,2642286% 0,1057 Özel-45—12 V 12 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,4723717% 0,7872862% 0,3149 Özel-46—12 V 9 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,3974518% 0,6624196% 0,265 Özel-47—12 V 7 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,3317884% 0,5529806% 0,2212 Özel-48—Kesintisiz Güç Kaynağı Anakartı 0,4448529% 0,7414215% 0,2966 Özel-49—Kesintisiz Güç Kaynağı Sürücü Kartı 0,3119833% 0,5199721% 0,208 Özel-50—Kesintisiz Güç Kaynağı Kondansatörü 0,8901686% 1,4836143% 0,5934 Özel-51—Kesintisiz Güç Kaynağı Tristörü 0,5250182% 0,8750303% 0,35 Özel-52—Kesintisiz Güç Kaynağı Şalteri 0,2328786% 0,388131% 0,1553 Özel-53—Fotokopi Makinesi Drum 0,7036497% 1,1727495% 0,4691 Özel-54—Fotokopi Makinesi Fuser Modülü 1,2497072% 2,0828453% 0,8331 Özel-55—Fotokopi Makinesi Developer 0,5319413% 0,8865688% 0,3546 Özel-56—Fotokopi Makinesi Pressure Roller 0,9127313% 1,5212189% 0,6085 Özel-57—Renkli A3 Ağ Yazıcısı (Tarayıcı-Yazıcı-Fotokopi) 2,794948% 4,6582467% 1,8633 Özel-58—Yazıcı Anakartı 0,3187714% 0,5312856% 0,2125 Özel-59—Yazıcı Güç Kartı 0,2531465% 0,4219108% 0,1688 Özel-60—Cat7 Kablo 0,1041358% 0,1735597% 0,0694 Özel-61—Cat6 PVC+PE Kablo 0,3316919% 0,5528199% 0,2211 Özel-62—Utp Cat6 Kablo 0,4165434% 0,6942389% 0,2777 Özel-63—Hazır CAT6 Kablo 3 metre 0,1128138% 0,188023% 0,0752 Özel-64—Hazır CAT6 Kablo 5 metre 0,2073075% 0,3455124% 0,1382 Özel-65—Hazır CAT6 Kablo 10 metre 0,1504184% 0,2506974% 0,1003 Özel-66—Hazır CAT6 Kablo 1 metre 0,0300837% 0,0501395% 0,0201 Özel-67—Fiber Kablo SM montajı, sonlandırması, ek malzemeleri dahil (4 core) 4,3582777% 7,2637961% 2,9055 Özel-68—Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu 0,1496856% 0,249476% 0,0998 Özel-69—Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu 0,2320301% 0,3867168% 0,1547 Özel-70—20U 600 mm x 600 mm 19" Kabinet 0,2905968% 0,4843281% 0,1937 Özel-71—7U 600 mm x 600 mm 19" Kabinet Duvara Monte Edilebilir 0,1201612% 0,2002686% 0,0801 Özel-72—Bilgisayar sohbet kamerası 1080p 0,0857771% 0,1429618% 0,0572 Özel-73—Bilgisayar hoparlörü 0,1409691% 0,2349485% 0,094 Özel-74—HDMI kablo 5 m 0,0710631% 0,1184384% 0,0474 Özel-75—HDMI kablo fiber 10 m 0,1258887% 0,2098144% 0,0839 Özel-76—HDMI kablo fiber 20 m 0,1628569% 0,2714281% 0,1086 Özel-77—HDMI Çoklayıcı 1x4 (1 giriş 4 çıkış) ultra HD 2160p.3d.4kx2k 0,1226489% 0,2044148% 0,0818 Özel-78—HDMI dönüştürücü 60m CAT6 - HDMI(ikili) 0,1412005% 0,2353341% 0,0941 Özel-79—DVI'dan HDMI'ya çift yönlü dönüştürücü 0,2204209% 0,3673681% 0,1469 Özel-80—Displayport'tan HDMI'ya dönüştürücü 0,0656056% 0,1093426% 0,0437 Özel-81—HDMI Matrix Switch 4 Giriş 4 Çıkış 0,1187149% 0,1978581% 0,0791 Özel-82—Mini Displayport / HDMI kablo 4K 60HZ 2m 0,1530218% 0,2550364% 0,102 Özel-83—Klima Gazı doldurma 0,5727471% 0,9545785% 0,3818 Özel-84—İç ve Dış ünite arası bağlantı yapılması 0,2046076% 0,3410127% 0,1364 Özel-85—256 GB class10 Micro SD Hafıza Kartı 0,210393% 0,3506549% 0,1403

Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN01972592

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