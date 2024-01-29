T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/756 Esas

Mahkememizin 2021/756esas sayılı dosyasında Davacı Hakan SAYGILI tarafından açılan Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davasında davalı İbrahim AKIN'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın Tebligat Kanunu 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davada mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, HMK 20.madde gereğince taraflardan birinin süresi içinde kanun yollarına başvurmaksızın kararın kesinleşmesinden itibaren talep etmesi halinde dosyanın görevli ve yetkili Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, HMK 20.madde gereğince taraflardan birinin süresi içinde kanun yollarına başvurmaksızın kararın kesinleşmesinden itibaren dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmediği taktirde DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, karar verileceğine ilişkin kararın davalı İBRAHİM AKIN'a iki hafta sonra kararımızın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal olan iki hafta süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974747

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