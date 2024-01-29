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Giriş Tarihi: 30.01.2024 00:00

T.C. GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/591
Karar No : 2023/1015

KARAR ÖZETİ
Gebze 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 06.12.2023 tarih ve 2023/591 Esas 2023/1015 Karar sayılı ilamı ile sanık Fehim GÜLMEZ hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.29.01.2024

Basın No: ILN01975627

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T.C. GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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