SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Şartnamede yer almaktadır.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ İMAR DURUMU CİNSİ ADA/PARSEL BÜRÜT ALANI m2 MUHAMMEN

BEDEL(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR KIZILCALAR B3 Blok 22 Nolu Bağımsız Bölüm Ofis ve İşyeri 125/13 414,02 m2 8.285.000,00 TL 250.000,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR KIZILCALAR B4 Blok 17 Nolu Bağımsız Bölüm Ofis ve İşyeri 125/13 295,35 m2 5.910.000,00 TL 178.000,00 TL

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 2 adet taşınmaz Satılacaktır.2. İhale 26.03.2024 Salı günü saat 10;00 da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesif- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü' n den temin edilebilir.6. Ödeme Şekli:Mevlüt GÜRAYBelediye Başkanı a.Belediye Başkan Yrd.SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

Basın No: ILN02001163

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