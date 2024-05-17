T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/782 Esas

TMK 713/4-5 maddesi uyarınca; Tuncay Sarıkaya ile davalılar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hazine-i Maliye arasında, görülen tapusuz taşınmaz tescili davasında, Antalya ili Kaş ilçesi Çayköy Köyü Çeşme Önü Mevkii hisseli 169 ada 81 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan tescil harici bırakılan 2.483,45 m² alanın davacı Tuncay Sarıkaya adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edildiğinden dolayı bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2021/782 Esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02034459

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