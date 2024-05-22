İKN : 2024/658593

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ Esenyurt/537 c) Telefon ve faks numarası : 5511212 - 2125963162 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 22 KALEM PATOLOJİ LABRATUVARI MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 KALEM PATOLOJİ LABRATUVARI MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Esenyurt Necmi KADIOĞLU Devlet Hastanesi İlgili Depoları (Laboratuvar-Patoloji ) ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ilgili birimin siparişleri doğrultusunda 180 (yüzseksen) takvim gününü geçmeyecek şekilde, işin süresi 6 (altı) aydır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilgili deponun yazılı siparişi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina) Casel Plaza Esenyurt İstanbul

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: EN ISO 11138-1 ve EN ISO 11138-3 standartlarına uygun üretilmiş olduğunu bildiren durum belgesi.

ISO 11140-1 Class D Standartlarına uygun üretilmiş olduğuna dair bağımsız bir kuruluştan alınmış olan test raporu belgesi.

Teklif veren firmanın Türkiye mümessili olduğuna dair üretici firmadan alınan noter onaylı yetki belgesi,Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin ÜTS belgesi olması gerekmektedir.

Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin ÜTS belgesi olması gerekmektedir.

Üretici firma tarafından,analiz sertifikası ve MSDS ürün ile teslim edilmelidir.

Ürüne ait TSE ve CE belgesi bulunmalıdır.

Vücut dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların satın alma işlemlerinde ÜTS kayıt ve bildirimi aranacaktır.

Yüklenici firma T.C. Tütün mamülleri ve alkollü içecekleri piyasası düzenleme kurulu tarafından firma adına düzenlenmiş onaylı dağıtım yetki belgesi.

DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI22 KALEM PATOLOJİ LABRATUVARI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02037597

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